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«بلومبرج»: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة بلومبيرج أن ضمن افضل 20 دولة بالعالم والأولى عربيا، في العودة للحياة وإعادة فتح الاقتصاد في اعقاب جائحة .

واعتمدت بلومبيرج في تقييمها على عدة مقاييس مثل: مدى انفتاح الاقتصاد على العالم، وسهولة التنقل داخل وخارج البلاد، و ونسبة الوفيات إلى عدد الإصابات، وحرية الحركة وتافي قطاع الطيران (وفقا لموقع رويا اليوم).

وضمت القائمة الدول التالية (حسب الترتيب تصاعديا)، 1- الولايات المتحدة. 2- نيوزيلندا. 3-سويسرا. 4 إسرائيل. 5- فرنسا. 6- إسبانيا. 7- أستراليا. 8- البر الرئيسي للصين. 9- بريطانيا. 10- كوريا الجنوبية. 11- النرويج. 13- سنغافورة. 14- تركيا، 15- المملكة العربية السعودية. 16- بلجيكا. 17- فنلندا. 18- الإمارات العربية المتحدة. 19- اليونان. 20- رومانيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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