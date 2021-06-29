«الأرصاد»: أمطار رعدية على 4 مناطق خلال ساعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة، بأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وقال مركز الأرصاد، إن منطقة المدينة المنورة تتأثر في العاشرة من صباح اليوم وحتى السادسة مساء، برياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وأشار إلى أن منطقة نجران تتأثر –كذلك- في في العاشرة من صباح اليوم وحتى السادسة مساء، برياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، على بدر الجنوب، ثار، خباش، شرورة، نجران، يدمة.

الحالة نفسها تتأثر بها بيشة وتثليت في منقطة عسير، والتي تؤدي الرياح النشطة والأتربة المثارة إلى تدن في الرؤية الأفقية، في حالة جوية تستمر حتى السادسة مساء.

وأشار إلى أن «أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الطوال، العيدابي، فيفا، هروب» بمنطقة جازان تتأثر في الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء بأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، وتدن في الرؤية الأفقية.

أما «المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، التنومة» في منقطة عسير، فتتأثر بدءًا من الثانية عشرة ظهرًا وحتى السابعة مساء بأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في الرؤية الأفقية.

الحالة المطرية نفسها تتأثر بها «الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قرعة غامد الزناد، قلوة»، ليصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية حتى السابعة مساء.

الطائف، العرضيات، ميسان بمنطقة مكة المكرمة تتأثر بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تدن في الرؤية الأفقية، بدءًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساء.

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