الجيولوجي ابن لعيون: السعودية بها أكبر أحفورة فطر في العالم

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار الجيولوجي البروفيسور عبدالعزيز بن عبد الله بن لعيون، إن السعودية يوجد بها أكبر أحفورة فطر في العالم بسكاكا، كما يوجد بها غابة متحجرة في القصيم.

وأضاف ابن لعيون –عبر تويتر- أن المملكة متحف مفتوح، حيث يوجد في الجوبة بسكاكا وفي جبال خصيين وفي مركز الوجيد، أكبر أحفورة فطر بروتوتكسيتس في العالم نمت قبل حوالي ٣٩٥ مليون سنة، مشيرًا إلى أنه يوجد في القصيم غابة متحجرة نمت قبل حوالي ٢٨٠ مليون سنة.

وأوضح أن أحافير الديناصورات والفيلة والحيتان تبرز التنوع البيئي لجيولوجية السعودية القديمة، فألادوات الحجرية والعظام البشرية ومواطئ الأقدام تؤكد العمق الحضاري للأسلاف.

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