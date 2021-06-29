«حقوق الإنسان»: 9% ارتفاعًا في الشكاوى المقدمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة حقوق الإنسان، ارتفاع نسبة الشكاوى المقدمة لها إلى 9% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019م، عقب إطلاقها حزمة مبادرات لتطوير خدمات المستفيدين، وتسهيل آليات تلقي الشكاوى.

وقالت هيئة حقوق الإنسان، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تلقت (4593) شكوى خلال 2020م، إذ بلغ عدد الشكاوى التي تعلقت موضوعاتها بقضايا العدالة الجنائية والموقوفين والسجناء (1193) شكوى بنسبة 25.97%، بينما كانت المتصلة بقضايا الحماية من الإيذاء للنساء والأطفال (680) شكوى بنسبة 14.81%.

وبلغت الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية والإقامة (572) شكوى بنسبة 12.45%، بحسب الهيئة التي تلقت عددا من الشكاوى في الموضوعات المتصلة باللجوء للقضاء بلغت (396) شكوى بنسبة 8.62%، والخاصة بالعمل (371) شكوى بنسبة 8.08%، وفي جانب الرعاية الاجتماعية (208) شکاوی بنسبة 4.53%، والصحة (194) شكوى بنسبة 4.22%، والتعليم (148) شكوى بنسبة3.22%.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن الشكاوى المقدمة من الذكور بلغت (2781) شكوى بنسبة 60.55%، والإناث (1812) شكوى بنسبة 39.45%، وبلغت الشكاوى المقدمة من السعوديين (2842) بنسبة 61.88%، مقابل (1751) من غيرهم بنسبة 38.12%.

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