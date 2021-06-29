3 مدن تسجل أعلى حرارة والوجه الأكثر رطوبة

سجلت المدينة والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة وبلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فسجلت الوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 95 أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.



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