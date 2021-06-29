شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في القاهرة : تحديث الاشتراطات الصحية بالمنافذ المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • السماح بدخول حاملي شهادات التطعيم ومرور 14 يومًا على الجرعة الثانية

أوضحت سفارة المملكة في القاهرة أنه تم تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول مصر (الجوية، والبرية، والبحرية) وذلك على النحو التالي:

يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فايروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية شرط أن يكون مضى 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، فايزر، استرازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.

ويتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على QRcode.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفايروس، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع ID NOW لهم.

وأشار البيان إلى استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة PCR تفيد الخلو من فايروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.