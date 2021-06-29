شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة 366 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق عدة منشأت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة و ضبط مخالفات اخرى على مطاعم تمثلت في سوء تخزين وتعبئة المواد الغذائية، إضافةً إلى وجود 3 عمال يعملون بالمنشآت بدون بشهادات صحية.

وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.