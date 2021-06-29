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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" 2020- 2021.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
"التجارة" تستدعي 24 مركبة نيسان لخلل في مضخة الوقودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-29
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" 2020- 2021.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:09 PM
قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة واحتمال وقوع حادث
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" 2020- 2021.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
، "التجارة" تستدعي 24 مركبة نيسان لخلل في مضخة الوقود ،
المصدر : الخليج 365
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