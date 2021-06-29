شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / إعلان الخطة التشغيلية لموسم الحج غدًا في الثانية ظهرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وحضور الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غدا الساعة ٢:٠٠ ظهراً، لقاء إعلاميا، لإطلاق خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام (١٤٤٢هـ) .

حيث يعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن الخطة، بحضور وزير الإعلام، ووكلاء الرئيس العام ومديري الإدارات بالرئاسة، وعددٍ من الإعلاميين عن بعد .

والتي تأتي لضمان سلامة ضيوف الرحمن، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لحجاج هذا العام .