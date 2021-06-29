السفارة في الكويت لـ المواطنين: السماح بدخول البلاد لتلك الفئات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة المملكة لدى الكويت، أن السلطات الكويتية ستسمح بدخول أقرباء المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى، ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا، كما ستسمح بدخول المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح.

بيان من السفارة

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، أنها تود إفادة مواطنيها الكرام بأن السلطات الكويتية قررت السماح لأقرباء المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، ممن تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، بالعبور من المنافذ الحدودية (البرية والبحرية) اعتبارا من الثلاثاء 29 يونيو 2021، وسوف يعمل بذلك حتى يوم السبت 31 يوليو 2021م.

فتح الحدود البرية والبحرية

كما قررت السلطات الكويتية فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر-أسترازينكا- موديرنا) أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون أند جونسون)، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 1 أغسطس 2021م.



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