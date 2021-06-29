بلومبيرغ: السعودية ضمن أفضل 20 دولة قادرة على العودة للحياة بحقبة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

حددت وكالة بلومبيرغ 20 دولة في قائمة أفضل الدول في العودة للحياة وإعادة فتح اقتصاداتها، بعد حقبة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق معايير محددة، وقد جاءت السعودية في المركز الأول عربيًا والـ 15 عالميًا لتسبق بذلك دولًا أوروبية مثل فنلندا وبلجيكا.

معايير التقييم

وقال التقرير إن ذلك التصنيف جاء وفقًا للمعايير لتالي: حملات التطعيم، تخفيف القيود، والتخفيف من إجراءات غلق الحدود، وهي أمور تساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها قبل تفشي كورونا، وبالإضافة لما سبق فإن هناك أيضًا معيار انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بالمرض، إلى جانب ضمان نظام رعاية صحية قوي.

ومن الأمور الرئيسية أيضًا انفتاح الاقتصاد على العالم، وسهولة التنقل داخليًا وخارجيًا والنمو الاقتصادي.

تصنيف الدول في القائمة ومركز السعودية

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم نيوزيلندا، سويسرا، إسرائيل، فرنسا، إسبانيا، أستراليا، الصين، بريطانيا، كوريا الجنوبية، النرويج، سنغافورة، تركيا، المملكة العربية السعودية، بلجيكا، فنلندا، الإمارات العربية المتحدة، اليونان، رومانيا.

وكان سبب وجود الدول الأوروبية مثل سويسرا وفرنسا وإسبانيا في المراكز العشرة الأولى أنها فتحت حدودها أمام السياح الذين تم تلقيحهم بينما تنخفض حالات دخول المستشفى بسبب التطعيم.

واحتلت الهند والفلبين وبعض دول أمريكا اللاتينية المرتبة الأدنى بسبب عاصفة التفشي بالفيروس والتطعيم البطيء، والعزلة العالمية.

جرعات لقاح كورونا في السعودية

ويُذكر أن وزارة الصحة قد كشفت عن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة والتي تتجاوز 17 مليون جرعة، بإحصائية بلغت 17،351،007 جرعات، عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

اللقاحات المعتمدة

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا.



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