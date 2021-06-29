المسند: رياح البوارح تواصل السكون لبضعة أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، د. عبدالله المسند، أن تستمر الحالة المطرية الجنوبية الغربية اليوم الثلاثاء فوق مرتفعات السروات.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن ذلك يشمل أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والطائف وما حولها، كما تواصل رياح البوارح سكونها اليوم، وربما يستمر السكون لبضعة أيام.

وكشف “المسند” عن قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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