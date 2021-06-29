كيمانول توافق على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 44%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة وفقا لما يلي:

تخفيض رأس المال

– رأس مال الشركة قبل التخفيض: 1.206 مليار ريال.

– رأس مال الشركة بعد التخفيض: 674,50 مليون ريال.

– عدد الأسهم قبل التخفيض: 120.6 مليون سهم.

– عدد الأسهم بعد التخفيض: 67.4 مليون سهم.

– نسبة التخفيض: 44.07٪ من رأس مال الشركة.

– سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة تقارب 531.5 مليون ريال.

– طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء قرابة 53.5 مليون سهم من أسهم الشركة، حيث سيتم تخفيض سهم لكل 2.26 سهم.

– تاريخ التخفيض : نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرَّر فيها تخفيض رأس المال.

– أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

كما تم عدم الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي:

– رأس المال قبل الزيادة: 674.5 مليون ريال.

– زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال.

– رأس المال بعد الزيادة: 1,154 مليار ريال.

– عدد الأسهم قبل الزيادة: 67.5 مليون سهم.

– عدد الأسهم بعد الزيادة: 115,5 مليون سهم.

– سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

– طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 48 مليون سهم عادي.

– تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 9.64 نقاط ليقفل عند مستوى 10957.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 373 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 501 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والوطنية للتعليم، وشاكر، واتحاد الخليج الأهلية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وأنعام القابضة، وجبسكو، والأبحاث والإعلام، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.20%.

فيما كانت أسهم شركات شاكر، ودار الأركان، وسيرا، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات شاكر، وأنابيب السعودية، وتبوك الزراعية، وعذيب للاتصالات، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضاً 127.70 نقطة ليقفل عند مستوى 22915.82 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

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