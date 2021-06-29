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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تسريبات من داخل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، موعد طرح نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11" على كل الحواسيب الشخصية والمحمولة في العالم.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح "ويندوز 11" رسميًّا بدءًا من يوم 20 أكتوبر المقبل.
ورسميًّا لم تحدد "مايكروسوفت" موعد طرح "ويندوز 11"، واكتفت بالقول إن نظام التشغيل سيكون جاهزًا في عيد الميلاد لكل المستخدمين.
وتُظهر لقطات الشاشة لأعضاء فريق "مايكروسوفت" قول أحدهم إنه لا يستطيع الانتظار حتى شهر أكتوبر ليحصل على "ويندوز 11".
كما أظهرت المواد الترويجية لـ"ويندوز 11"، أن مايكروسوفت تجهّز لحدث كبير في 20 أكتوبر؛ مما يوحي بأن الشركة ستطلق نظام التشغيل في هذا اليوم.
ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت أدوات الترقية لـ"ويندوز 11" بدءًا من أكتوبر 2021، وستبدأ في توفير الحواسيب المحمولة والشخصية المدعومة بالنظام في أواخر عام 2021، ومطلع عام 2022.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 11:53 AMتسريبات تكشف موعد طرح "ويندوز 11" في كل العالم
كشفت تسريبات من داخل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، موعد طرح نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11" على كل الحواسيب الشخصية والمحمولة في العالم.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح "ويندوز 11" رسميًّا بدءًا من يوم 20 أكتوبر المقبل.
ورسميًّا لم تحدد "مايكروسوفت" موعد طرح "ويندوز 11"، واكتفت بالقول إن نظام التشغيل سيكون جاهزًا في عيد الميلاد لكل المستخدمين.
وتُظهر لقطات الشاشة لأعضاء فريق "مايكروسوفت" قول أحدهم إنه لا يستطيع الانتظار حتى شهر أكتوبر ليحصل على "ويندوز 11".
كما أظهرت المواد الترويجية لـ"ويندوز 11"، أن مايكروسوفت تجهّز لحدث كبير في 20 أكتوبر؛ مما يوحي بأن الشركة ستطلق نظام التشغيل في هذا اليوم.
ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت أدوات الترقية لـ"ويندوز 11" بدءًا من أكتوبر 2021، وستبدأ في توفير الحواسيب المحمولة والشخصية المدعومة بالنظام في أواخر عام 2021، ومطلع عام 2022.
، تسريبات تكشف موعد طرح "ويندوز 11" في كل العالم ،
المصدر : الخليج 365
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