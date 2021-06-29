، أسواق عبدالله العثيم تُطلق مهرجان "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش" ،

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أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم مهرجان تخفيضاتها الموسمي "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"، تزامناً مع فترة العروض والتخفيضات الصيفية، في فروعها كافة في مناطق المملكة التي يبلغ عددها 257 فرعاً، وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.
وأكد عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، ويتضمن خصومات غير مسبوقة وتخفيضات حقيقية على تشكيلة واسعة من الأصناف الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية والمعجنات وأصناف اللحوم والخضراوات والفواكه الطازجة، والأدوات المنزلية والإلكترونيات والمستلزمات التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى منتجات العلامات التجارية لأسواق عبدالله العثيم ذات الجودة العالية، التي تتميز بالطلب المرتفع من قِبل العملاء، والتوفير الكبير، وبأسعار منافسة، في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.
وأشار إلى أن المهرجان يشتمل على عديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب"، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار، حيث نحرص دائماً بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات شرائح المجتمع كافة.
يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع عملائها داخل المملكة وخارجها من خلال نقاط البيع في جميع فروعها، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم، كذلك من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوّقين.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 10:55 AM
عروض وتخفيضات كبيرة وخصومات غير مسبوقة بـ 257 فرعاً داخل المملكةأسواق عبدالله العثيم تُطلق مهرجان "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"
أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم مهرجان تخفيضاتها الموسمي "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"، تزامناً مع فترة العروض والتخفيضات الصيفية، في فروعها كافة في مناطق المملكة التي يبلغ عددها 257 فرعاً، وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.
وأكد عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، ويتضمن خصومات غير مسبوقة وتخفيضات حقيقية على تشكيلة واسعة من الأصناف الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية والمعجنات وأصناف اللحوم والخضراوات والفواكه الطازجة، والأدوات المنزلية والإلكترونيات والمستلزمات التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى منتجات العلامات التجارية لأسواق عبدالله العثيم ذات الجودة العالية، التي تتميز بالطلب المرتفع من قِبل العملاء، والتوفير الكبير، وبأسعار منافسة، في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.
وأشار إلى أن المهرجان يشتمل على عديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب"، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار، حيث نحرص دائماً بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات شرائح المجتمع كافة.
يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع عملائها داخل المملكة وخارجها من خلال نقاط البيع في جميع فروعها، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم، كذلك من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوّقين.
، أسواق عبدالله العثيم تُطلق مهرجان "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش" ،
المصدر : الخليج 365
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