شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: رياح البوارح تواصل سكونها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر الحالة المطرية الجنوبية الغربية اليوم الثلاثاء فوق مرتفعات السروات.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك يشمل أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والطائف وما حولها، كما تواصل رياح البوارح سكونها اليوم، وربما يستمر السكون لبضعة أيام.

وكشف "المسند" عن قائمة ب‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.