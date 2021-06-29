شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جولات ميدانية رقابية لإدارة الساحات استعداداً لموسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حرصت الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام على تنظيم العديد من الجولات الميدانية الرقابية والفنية بساحات المسجد الحرام خلال هذه الأيام وعلى مدار الساعة.

وجاء ذلك لحل ما يطرأ من أعمال صيانة، ومعالجة جميع الملاحظات، بالتنسيق مع الإدارات الفنية المعنية، واستعداداً لموسم حج هذا العام 1442هـ .

وقال سعادة مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد المقاطي: إن من أعمال الإدارة تنفيذ التوجيهات عبر الجهاز اللاسلكي، والرفع بالتقارير الميدانية بما يعزز الإيجابيات، وتسجيل الملاحظات وتلافي أسبابها، ومعالجة المشكلات، ووضع الحلول لها.

وأشار إلى أن الإدارة تهدف إلى حوكمة الأعمال وتيسيرها، وتذليل كافة الصعاب للعاملين، وتطوير الخدمات وضمان جودتها، والاستفادة من التقنية الحديثة التي تحقق لقاصدي المسجد الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان واطمئنان.

ويذكر أن هذه الأعمال تتم بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قب وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.