شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شخص يتباهى بإطلاق النار داخل حي سكني بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقدم شخص على تصوير مقطع فيديو لنفسه وهو يقوم بإطلاق النار من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية بمنطقة الرياض.

وأظهر الفيديو، الشخص وهو يطلق النار بشكل عشوائي معرضاً أرواح المواطنين للخطر، كما صور مقطع الفيديو لنفسه بغرض التباهي به ولنشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على مرتكب الواقعة، مؤكدين على ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال التي تهدد حياة الآخرين.