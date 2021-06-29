شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة المخدرات بالمنطقة وجمعية سموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد محسن (صدى):

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم, توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم, وبين الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم "سموم" لتعزيز مجالات التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ووقع الاتفاقية من طرف المكافحة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء الدكتور مهنا المهنا, ومن طرف جمعية سموم نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عياد الدلبحي, وتهدف الاتفاقية لتعزيز البرامج التوعوية والوقائية من أضرار المخدرات وإقامة المعارض في كافة أنحاء المنطقة.

وأشار سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تفعيل البرامج التوعوية بالتعاون مع القطاعات والجهات الأخرى ذات العلاقة, كونها تسهم في رفع نسبة الوعي تجاه هذه الافة الخطيرة,

ونوّه سموه بدور جمعية سموم لتعزيز التوعية عبر برامجها المتعددة, وجهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة لتعقب المهربين والمروجين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وحماية المجتمع من خطرهم والمحافظة على وطن آمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة، مثمناً للقيادة الرشيدة دعمها لهذا القطاع الحيوي المهم ولكل قطاعات الدولة حتى تؤدي دورها في خدمة الوطن والمواطن.