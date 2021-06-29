شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الأمير متعب بسكاكا ينهي معاناة طفل مصاب في عظمة الحوض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

أسهم - بفضل الله - فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصاب بمرض نادر في عظمة الحوض "انزلاق مشاش رأس الفخذ الأيمن" ،حيث كان يعاني آلامًا وعرجًا أثناء المشي لمدة شهر ونصف، وعند حضوره إلى العيادة تم اتخاذ اللازم وتنويمه بشكل عاجل.

وأبانت صحة الجوف أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي عاجل بمسمار مقنى، وعمل إزالة للضغط داخل مفصل الحوض؛ لمنع حدوث نخر في عظمة رأس الفخذ ،وقد تم - بحمد الله - خروج الطفل بعد يومين من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.