39.7 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. والسعودية بين الأكثر تعافيًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربي تجاوز 39.7 مليون جرعة، مشيرًا إلى أن السعودية جاءت بين الأكثر تعافيًا بنسبة 96.1%.

وأن عدد الإصابات تجاوز 2,2 مليون حالة، فيما تجاوز عدد حالات التعافي 2.1 مليون حالة.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين، فإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ (2,218,237)، وعدد حالات التعافي (2,117,389)، وحالات الوفاة (16,483)، فيما بلغ عدد اللقاحات المعطاة (39,712,195).

وحول نسب التعافي في دول الخليج العربي، أوضح المركز أنها بلغت في قطر 98.9%، وفي البحرين 98.1%، وفي الإمارات 96.6%، وفي السعودية 96.1%، وفي الكويت 94.2%، وفي سلطنة عمان 97.7%.

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