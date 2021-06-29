جامعة القصيم تحقق إنجازًا جديدًا بوصولها المرتبة الـ401 عالميًا

الرياض - محمد عبدالله - حققت جامعة القصيم إنجازاً جديداً على الصعيد الدولي، ضمن تصنيف الجامعات العالمية الناشئة لعام 2021م، لتحتل المرتبة الـ(401) عالمياً.

وقالت جامعة القصيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن التصنيف الدولي تضمن الجامعات التي لم يتعد عمر إنشائها (50) عاما على مستوى العالم، حسب هيئة التايمز الدولية لتصنيف الجامعات.

وكانت جامعة القصيم أعلنت في ديسمبر الماضي، تقدمها (49) مرتبة في التصنيف العالمي (UI Green Metric Ranking 2020). حيث احتلت المرتبة (293) عالميًا و(17) إقليميًا، والثالثة محليًا.

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