«صحة جدة»: 7 نصائح لمخالطي مرضى كورونا لتجنب العدوى

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الصحة بعض النصائح، على مخالطي مرضى فيروس كورونا المعزولين منزليًا، الانتباه إليها لتجنب الإصابة بالعدوى.

وبحسب إنفوجراف نشرته مديرية الشؤون الصحية بجدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإنه يجب البقاء على مسافة آمنة من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع الشخص المصاب أو أداواته الشخصية كالأطباق وملاعق تناول الطعام.

وأشارت الوزارة إلى أهمية عدم مشاركة أو إعادة استخدام الأدوات الشخصية التي يستخدمها المصاب كالمناشف والأغطية والأجهزة إلا بعد غسلها أو تعقيمها جيدًا وتطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيرًا مثل مفاتيح الأنوار ومقابض الأبواب.

كما حثت وزارة الصحة على توعية الأطفال حول سبل الوقاية والحماية من انتقال العدوى.

ودعت الوزارة المخالطين بغسل اليدين قبل وبعد لمس المريض أو أدواته أو طعامه بمدة لا تقل عن 40 ثانية، وغسل الملابس وأغطية الفراش الخاصة بالمعزول بالماء الدافئ والمنظفات وتجفيفها جيدًا.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: عدوى كورونا تنتشر سريعًا في التجمعات

وكيل وزارة الصحة: الجرعة الثانية تقاوم بعض متحوّرات كورونا