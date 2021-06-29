شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مسابقات نوعية في برنامج "نشاطي 2021" بتعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية للمشاركة في برنامج نشاطي لصيف عام 1442هـ

الذي أطلقته وزارة التعليم لاستثمار أوقات فراغ الطلاب والطالبات لترسيخ القيم الإيجابية والمساهمة في بناء الشخصية واكتساب المهارات والمعارف والسلوك لبناء الشخصية المستقلة والتي تتصف بالمبادرة والقيادة .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية ،سعيد الباحص ، أن البرنامج يأتي لتعزيز المكتسبات التربوية والوطنية المتحققة في الأنشطة الطلابية وضمن مجموعة واسعة من البرامج المتميزة لرعاية أبنائها وبناتها وبما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية التي تعزز جودة حياة الفرد والأسرة مشيراً إلى أن " برنامج نشاطي 2021" ضمن جهود وزارة التعليم وإسهامها في رعاية الناشئة والشباب والعناية بها واستثمار أوقات الفراغ وقدراتهم بما يتناسب مع الخصائص العمرية لكل فئة بأسلوب ترفيهي تنافسي محفّز ،مشيراً إلى وجود 8 مسابقات كبرى تشمل مسابقة "شبابيك ، تخيّل ،محصّن ساحة حارتنا ،دليله ، هواية وشارة ،الباب ،بيئتنا الخضراء"

ودعا الباحص ، الطلاب والطالبات وأسرهم إلى متابعة حساب إدارة تعليم الشرقية عبر منصة تويتر للإطلاع على اليات وتفاصيل المشاركة في البرنامج أو المسابقات .مبيناً أن الخطط الزمنية للبرنامج ومواعيد المسابقات تَمكن الراغبين والراغبات من الاستفادة من تطوير مهاراتهم وسلوكهم ومعارفهم بالطرق المثلى . حيث تهدف مسابقة "شبابيك "لربط الطلاب باللغة العربية من خلال البحث في الأمثال العربية الفصيحة فيما تهدف مسابقة "تخّيل "لتنمية مهارات الفنون الجميلة في مجال الرسم والتلوين من خلال التخّيل والتعبير عن الموضوعات والمشاريع التنموية وتهدف مسابقة "محصّن " لرفع وعي المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا من خلال مسابقات انفوجرافيك وموشن جرافيك ومقاطع الفيديو ،فيما تتناول مسابقة "ساحة حارتنا " الموروث الشعبي التي تنفذ في الأماكن العامة كما تهدف مسابقة "دليلة" للتعريف بالمعالم السياحية في مناطق المملكة وتعزيز الولاء والإنتماء الوطني بالإضافة إلى مسابقة "بيئتنا الخضراء" التي جاءت كاستجابة ولتحقيق مبادرة سمو ولي العهد "السعودية الخضراء"