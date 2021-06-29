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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاءً من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف وما حولها.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: تواصل رياح #البوارح سكونها اليوم، وربما يستمر السكون لبضعة أيام.
وتابع: المدن الكويتية وكالعادة تستأثر على قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في العالم بدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية في الظل (#الجهراء 52.1م)، وجاءت #القيصومة بالمرتبة 12 عالمياً وبدرجة حرارة بلغت 49.2م.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 09:59 AM
قال: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر فوق مرتفعات السرواتتوقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاءً من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف وما حولها.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: تواصل رياح #البوارح سكونها اليوم، وربما يستمر السكون لبضعة أيام.
وتابع: المدن الكويتية وكالعادة تستأثر على قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في العالم بدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية في الظل (#الجهراء 52.1م)، وجاءت #القيصومة بالمرتبة 12 عالمياً وبدرجة حرارة بلغت 49.2م.
، توقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام ،
المصدر : الخليج 365
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