محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 7 محافظات أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 09:49 AM مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 7 محافظات "الأرصاد" ينبّه من حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى 7 مساءً "الأرصاد" ينبّه من حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى 7 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد" ينبّه من حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى 7 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

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