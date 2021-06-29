محمد بن مسعود - الدمام - قال: النجم الأول آخر مربعانية القيظ والثاني أول جمرة القيظ قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً. وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 09:25 AM قال: النجم الأول آخر مربعانية القيظ والثاني أول جمرة القيظ الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً. وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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