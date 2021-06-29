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تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

كما توقع المركز أن يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

 

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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