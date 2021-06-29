الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

البنتاجون: قواتنا ردت على الهجوم الصاروخي الذي استهدفها في سوريا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، أن القوات الأمريكية في سوريا قصفت المواقع التي انطلق منها الهجوم بقذائف صاروخية على قاعدة أمريكية في دير الزور.

عملية العزم الصلب:

وقال المتحدث باسم عملية “العزم الصلب” للتحالف الدولي ضد “داعش”، العقيد واين ماروتو، في تغريدة نشرها مساء الاثنين: “القوات المسلحة للولايات المتحدة في سوريا، خلال تعرضها لقصف صاروخي، ودفاعًا عن النفس، أطلقت نيرانًا مدفعية مضادة على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ”.

هجوم دون إصابات:

وسبق أن أكد ماروتو أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقًا لتقارير أولية، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام سورية رسمية ومعارضة بتعرض قاعدة أمريكية في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا لهجوم بقذائف صاروخية، وسط أنباء عن تنفيذه على يد جماعات مسلحة مدعومة إيرانيًّا.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ”الحشد الشعبي” العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.

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