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شكرا لقرائتكم لحظة ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29
وأضاف أنه بعد الاشتباه بإحدى المركبات تم استيقافها وتبيّن بأن المركبة لا تعود ملكيتها لقائدها وكذلك وجود تعميم بالقبض عليه، مبيناً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم جميعاً.
لحظة ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بعسير
عثر بحوزتهم على أموال مجهولة المصدر وقطعة يشتبه أنها حشيش
متابعات الخليج 365 - عسير
ضبطت دوريات الأمن التابعة لمنطقة عسير أثناء عمليات المسح الميداني عدداً من المخالفات الموجبة للتوقيف.
حشيش وأموال مجهولة
وأوضح حساب سناب الداخلية، خلال مقطع فيديو أن دوريات الأمن في مدينة أبها ضبطت 4 أشخاص في وضع غير طبيعي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي مجهول المصدر، وقطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر، و18 قرصاً خاضعاً للرقابة الطبية، وسلاح أبيض.
وأضاف أنه بعد الاشتباه بإحدى المركبات تم استيقافها وتبيّن بأن المركبة لا تعود ملكيتها لقائدها وكذلك وجود تعميم بالقبض عليه، مبيناً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم جميعاً.
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