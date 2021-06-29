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شكرا لقرائتكم ابن مؤسس سمنان القابضة: الحمد لله أن والدي ترك أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29
وأِشار آل عبد الكريم إلى أنه رغم اعتبار “الوظيفة” أمان، لكن الأهم هو بعد سنوات أين ستكون؟
ابن مؤسس سمنان القابضة: الحمد لله أن والدي ترك أرامكو
الوظيفة أمان لكن الأهم هو بعد سنوات أين ستكون؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة “سمنان القابضة” عبد اللطيف آل عبد الكريم، بأنه يعتبر أهم قرار اتخذه والده هو ترك وظيفته في شركة أرامكو .
ترك أرامكو والاتجاه للعمل الحر
وقال آل عبد الكريم: “والدي اشتغل في كل مكان، واشتغل ميكانيكي في أرامكو ثم تركها، واليوم بعد ما شفت اللي وصل إليه الوالد، أقول الحمد لله أنه ترك أرامكو، لأنه كان يملك حرفة، وتحدياً وجرأة”.
ماذا ستكون بعد سنوات؟
وأِشار آل عبد الكريم إلى أنه رغم اعتبار “الوظيفة” أمان، لكن الأهم هو بعد سنوات أين ستكون؟
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