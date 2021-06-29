، خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا و57 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - طِبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و727333، بعد تسجيل 404 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90819 بعد تسجيل 57 وفاة.