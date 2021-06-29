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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و727333، بعد تسجيل 404 إصابات جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90819 بعد تسجيل 57 وفاة.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 08:29 AM
طِبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعديةخلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا و57 وفاة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و727333، بعد تسجيل 404 إصابات جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90819 بعد تسجيل 57 وفاة.
، خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا و57 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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