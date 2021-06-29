، كورونا.. 595 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و18 حالة بالصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 156 ألفًا و167 إصابة؛ بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة إضافيتين، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2017.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن بر الصين الرئيسي سجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 21 حالة في اليوم السابق.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91771 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.