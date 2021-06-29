شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. ابن مؤسس سمنان القابضة: "الحمدلله أن والدي ترك أرامكو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة "سمنان القابضة" عبد اللطيف آل عبد الكريم، بأنه يعتبر أهم قرار اتخذه والده هو ترك وظيفته في شركة "أرامكو".

وقال آل عبد الكريم: "والدي اشتغل في كل مكان، واشتغل ميكانيكي في ارامكو ثم تركها، واليوم بعد ما شوفت اللي وصل إليه الوالد، أقول الحمدلله انه ترك أرامكو، لأنه كان يملك حرفة، وتحدي وجرأة".

وأِشار إلى أنه رغم اعتبار "الوظيفة" أمان، لكن الأهم هو بعد سنوات أين ستكون.