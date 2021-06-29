شكرا لمتابعة خبر عن اختتام دورة الرسم التشكيلي والخط العربي للفتيات في رفحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

اختتمت جمعية التنمية الأسرية "ملاذ" بمحافظة رفحاء، بالتعاون مع مؤسسة العنود الخيرية, دورة الخط العربي والرسم للفتيات.

وأوضحت الجمعية، أن الدورة اشتملت على التعريف بفنون الخط العربي وأنواعه وأدواته، والوسائل التدريبية المهمة في تعلمه، بالإضافة للتعريف بالرسم التشكيلي وأساسياته وأساليبه وأدواته ومهاراته والتطبيق عملياً لذلك, لافتةً الانتباه إلى أن الدورة تأتي من منطلق الحرص على تأسيس جيل يهتم بأنواع الفنون وتنمية مواهبه من خلال ورش عمل تدريبية لرفع المستوى الفني والتدريبي.