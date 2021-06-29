ضبط 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم «إمفيتامين» و«حشيش» بمكة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم أقراص إمفيتامين ومادة الحشيش المخدر.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في العقدين الثالث والرابع من العمر، ضُبِط بحوزتهم أقراص إمفيتامين مخدر، ومادة الحشيش المخدر.

وأشار إلى أنَّه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.