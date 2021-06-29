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أوصى الخبير التقني سالم الدلبحي بعدم التحديث لتطبيق سناب شات أو تسجيل الخروج؛ وذلك لوجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام.
وأفاد "الدلبحي" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدم تحديث التطبيق الجديد لسناب شات أو تسجيل خروج.
وفوجئ مساء أمس الكثير من مستخدمي الحساب بعد تحديثهم البرنامج بصعوبة دخولهم إليه مرة أخرى لوجود خلل ربما في برنامج التحديث الجديد؛ ما اضطر بعضهم إلى محاولة معرفة السبب في مواقع التواصل، ولم تحل المشكلة التقنية إلى هذه اللحظة.
خبير تقني يوصي بعدم تحديث السناب شات أو تسجيل خروج منهسعود الدعجاني الخليج 365 2021-06-29
أوصى الخبير التقني سالم الدلبحي بعدم التحديث لتطبيق سناب شات أو تسجيل الخروج؛ وذلك لوجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام.
وأفاد "الدلبحي" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدم تحديث التطبيق الجديد لسناب شات أو تسجيل خروج.
وفوجئ مساء أمس الكثير من مستخدمي الحساب بعد تحديثهم البرنامج بصعوبة دخولهم إليه مرة أخرى لوجود خلل ربما في برنامج التحديث الجديد؛ ما اضطر بعضهم إلى محاولة معرفة السبب في مواقع التواصل، ولم تحل المشكلة التقنية إلى هذه اللحظة.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:44 AM
"الدلبحي" أرجع الأمر إلى وجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام
أوصى الخبير التقني سالم الدلبحي بعدم التحديث لتطبيق سناب شات أو تسجيل الخروج؛ وذلك لوجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام.
وأفاد "الدلبحي" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدم تحديث التطبيق الجديد لسناب شات أو تسجيل خروج.
وفوجئ مساء أمس الكثير من مستخدمي الحساب بعد تحديثهم البرنامج بصعوبة دخولهم إليه مرة أخرى لوجود خلل ربما في برنامج التحديث الجديد؛ ما اضطر بعضهم إلى محاولة معرفة السبب في مواقع التواصل، ولم تحل المشكلة التقنية إلى هذه اللحظة.
، خبير تقني يوصي بعدم تحديث السناب شات أو تسجيل خروج منه ،
المصدر : الخليج 365
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