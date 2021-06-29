شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. كيفية إلغاء المتقدم للحج حجزه بعد الدفع واسترداد المبلغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه بإمكان المتقدم للحج إلغاء حجزه بعد دفع قيمة الباقة المختارة.

وبينت الوزارة أنه يمكن إلغاء الحجز بعد الدفع، بشرط إلغاء تصريح الحج من منصة "أبشر" أولا، ثم إلغاء الحجز، والتقدم بطلب لاسترداد المبلغ من البوابة الالكترونية.

وكان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، أعلن أن المرحلة الأولى من التسجيل انتهت واستقبلت الوزارة 858 ألف طلب حج، لافتًا إلى أن الآن الرسائل تبعث للمقبولين بأداء مناسب حج هذا العام، والرسائل تأتي تباعًا خلال هذه الأيام.