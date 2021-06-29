أخبار السعودية اليوم.. اتجاه لاستبدال الكتب الورقية.. وكشف أثري بالمدينة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث كشفت وزارة الصحة أن إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل 484539 حالة، فيما بلغت إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 465546 حالة وبلغت حالات الوفيات 7789 حالة، وإلى التفاصيل:

اكتشاف أثري في كهف أم جرسان بالمدينة المنورة عمره 7000 عام

أعلنت هيئة التراث اليوم توصل علماء آثار وأحافير من الهيئة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وجامعة الملك سعود، ومعهد ماكس بلانك الألماني، إلى اكتشاف جديد في كهف أم جرسان بحرّة خيبر في المدينة المنورة، حيث عُثر على مخلفات من الآثار والأحافير التي كشفت تقنية الكربون المشع أن عمرها يربو عن 7000 سنة، إضافة إلى غنى الكهف بعشرات الآلاف من عظام الحيوانات.

التعليم: بدء خطة استبدال الكتب الورقية العام الدراسي المقبل

يواصل فريق التطوير الاستراتيجي في وزارة التعليم جهوده المستمرة للتحول إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية؛ وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل، بينما أنهت وزارة التعليم منذ وقت مبكر مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية تضمن وصولها لجميع المدارس في جميع مناطق المملكة قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي.

وزارة التعليم: ترحيل 71 مليون كتاب مدرسي للإدارات التعليمية

واصلت وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

78 شركة ومؤسسة تتنافس على تقديم وجبات إعاشة الحجاج

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد السميح، أن هناك 78 شركة ومؤسسة إعاشة، تتنافس خلال موسم حج هذا العام، لتقديم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، موضحًا أن هذه الشركات ستقدم للحجاج ثلاث وجبات يومياً، خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، وتقدر عدد الوجبات خلال موسم الحج بنحو مليون و200 وجبة، التي ستكون مسبقة التحضير وآمنة.

3 آلاف ريال غرامة «إشعال النار المخالف بالمنتزهات»

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها بإشعال النيران ورمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة حفاظًا على البيئة، حيث تنص اللائحة هذه المخالفة تصل عقوبتها إلى 3000 ريال.

الصحة: 1318 إصابة جديدة بكورونا و 14حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، مضيفة أنه أنه تم تسجيل 1290 حالة تعافٍ جديدة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة.

5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 345 إصابة جديدة، من إجمالي 1218 حالة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 302 حالة، والرياض 247 حالة، وعسير 161 حالة، وجازان 93 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

«عمالة سائبة» تسيطر على مبنى صحي بالرياض.. واكتشاف مفاجأة داخله

كشفت معلومات عن سيطرة عمالة سائبة على مبنى صحي في جنوب العاصمة الرياض، وأشار التقرير الذي بثته قناة الإخبارية، إلى أنه تم تسليمه للجهات المعنية بوزارة الصحة منذ 4 أعوام، ولكن لم تستلمه الوزارة منذ حينها مما جعله تحت سيطرة العمال، موضحة أن المبنى الصحي، ممتلئ بالخضار والأجهزة الكهربائية والعديد من الأشياء، ما يشكل مفاجأة، كون هذه الأشياء لا تمت بأي صلة لأنشطة المبنى الصحي

ارتفاع الحرارة على الشرقية وأجزاء من الرياض والشمالية غدا الثلاثاء

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره حول طقس غد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، وأن تكون السماء غائمة جزئياً، مع سحب رعدية محتملة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

«الأرصاد»: قمة السودة الأقل حرارة.. والقيصومة الأشد في السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إن قمة السودة مستمرة في تسجيل أقل درجة حرارة في المملكة بـ16 درجة مئوية، مضيفًا أن القيصومة سجلت أعلى درجة حرارة بـ4ْ9 درجة مئوية.

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