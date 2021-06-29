الأمن العام: لا تهاون مع العمالة المخالفة.. وتشغيلهم يوجب التوقيف

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرَّسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، إن التعامل مع عمالة مخالفة لن تهاون بشأنه، كما أن تسهيل دخول المخالفين للأنظمة أو إيوائهم أو تشغيلهم جريمة يتم تصنيفها كجريمة كبرى توجب التوقيف وغرامتها تصل إلى مليون ريال فضلًا عن السجن من 5 إلى 15 عامًا.

واستكمل «الشويرخ»، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، أن جزءًا كبيرًا من النتائج الإيجابية للحملات الأمنية ضد العمالة المخالفة كانت بسبب تعاون المواطن والمقيم، منوهًا بأن «المواطن هو رجل الأمن الأول».

وحول المخالفات المتعلقة بالتدابير والإجراءات الاحتراية قال، إن الأمن العام العام يباشر عمليات الرصد والمتابعة والضبط للمخالفين، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات تشمل عدم التقيد بلبس الكمامة أو الأعداد المسموح بها في المناسبات الاجتماعية والمحددة بـ«20» شخصًا.