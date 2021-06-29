محمد بن مسعود - الدمام - حالات الشفاء بلغت 210482 والوفيات 16125 شخصًا سجلت مصر 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 280770. وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانٍ أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 210482، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16125 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة. مصر تسجل 376 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-29 سجلت مصر 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 280770. وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانٍ أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 210482، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16125 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة. 29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 01:53 AM اخر تعديل 29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 03:29 AM حالات الشفاء بلغت 210482 والوفيات 16125 شخصًا حالات الشفاء بلغت 210482 والوفيات 16125 شخصًا سجلت مصر 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 280770. وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانٍ أمس أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 210482، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16125 بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة. ، مصر تسجل 376 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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