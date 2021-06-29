- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن "إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكمي", وفقًا لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، جاءت تصريحات بايدن عقب محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض.
ومن جهة أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.
"بايدن": إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-29
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن "إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكمي", وفقًا لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، جاءت تصريحات بايدن عقب محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض.
ومن جهة أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:32 AM
عقب محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن "إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكمي", وفقًا لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، جاءت تصريحات بايدن عقب محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض.
ومن جهة أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.
، "بايدن": إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكمي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "بايدن": إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.