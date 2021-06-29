، "بايدن": إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن "إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي خلال فترة حكمي", وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، جاءت تصريحات بايدن عقب محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.

