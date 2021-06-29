شكرا لقرائتكم خبر عن «امتثال».. دورات تدريبية لرفع كفاءة المراقبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ضرورة تنظيم دورات لجميع المراقبين والمراقبات في التعامل الأمثل أثناء عملهم مع كافة المنشآت التجارية، ورفع كفاءتهم في التعاطي مع المستجدات.

وشدد «الجبير»، خلال اجتماعه الدوري مع الوكلاء ورؤساء البلديات افتراضيا، أمس، على رصد أهم التحديات من قبل الوكالات والبلديات والإدارات بالأمانة والرفع بالتقارير أولا بأول لتذليل كافة المعوقات، ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، مشيدا، في الوقت نفسه، بجهود إدارة نظم المعلومات الجغرافية على الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية للأمانة، والهادفة لمواكبة أحدث الممارسات المطبقة في خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية.

منصة امتثال

واستعرض «الجبير» تقرير منصة امتثال لشهر مايو ويونيو 2021م، انطلاقا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتطوير الأعمال الرقابية بالإجراءات الاحترازية، ولرفع مستوى امتثال الرقابة على المنشآت التجارية ذات الخطورة العالية.

واطلع على تقرير شامل للمنصة وما حققته البلديات للمستهدف الشهري، مشددا على جميع المراقبين والمراقبات استخدام منصة امتثال بشكل يومي ورفع نسبة الزيارات لتحقيق المستهدف، وتكثيف الأعمال الرقابية الميدانية خاصة أيام العطل الأسبوعية، مما يعكس الجهود على أرض الواقع.

دورات تدريبية

كما ناقش منجزات إدارة رفع كفاءة المشاريع ببلدية محافظة القطيف، ومن ضمنها عقد دورة تدريبية لمهندسي البلدية لمدة أسبوعين بعنوان «دورة هندسة المواد وإدارة المشاريع» والتي استهدفت المهندسين الموظفين حديثا بالبلدية، والمهندسين السعوديين بالمكاتب الاستشارية المتعاقدة مع البلدية.

كما بحث «الجبير» مبادرة فنون المجتمع وهي مسابقة مجتمعية وطنية لتصميم حديقة الميادين كحديقة نموذجية مجتمعية، تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في نشر ثقافة العمل التطوعي لا سيما التخصصي والمهاري، وتستهدف المصممين والرسامين والخطاطين والموهوبين، وطريقة المشاركة بالمسابقة عبر الدخول إلى منصة المشاركة المجتمعية عبر موقع أمانة المنطقة الشرقية، والتي أعدت لهذا الشأن.

واختتم الاجتماع باستعراض برنامج الرقابة الإلكتروني للحدائق، ودليل المستخدم والنظام الإلكتروني للرقابة على الحدائق، والذي يأتي حرصا من الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات، على تسخير كافة الإمكانات والقدرات الفنية للمواقع الحيوية بهدف الارتقاء بالطابع الجمالي الذي تتميز به حاضرة الدمام.