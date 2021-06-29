شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مراجع لمركز اضطرابات النمو والسلوك بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال بنجران خدماته التشخيصية والعلاجية لأكثر من 800 مستفيد خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م. وأوضحت صحة نجران، أن عدد المرضى المسجلين في المركز بلغ 249 مريضا، من بينهم 38 مراجعا لاضطرابات طيف التوحد، و38 مراجعا لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، و8 مراجعين لمتلازمة داون، و53 مريض تأخر عقلي ونمائي، و79 مريض تأخر لغوي، و33 مستفيدا من فئات أخرى. وأشارت إلى أن العيادات العامة بالمركز قدمت خدماتها لـ578 مستفيدا، شملت عيادات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والطب النفسي والنطق والتخاطب والخدمة الاجتماعية والاختبارات والمقاييس النفسية، إضافة إلى 56 مستفيدا من عيادة الطب النفسي وعيادة التخاطب. وأبانت صحة نجران، أن المركز يقدم خدماته للفئة العمرية تحت سن 18 عاما، لافتة إلى أن أقسام المركز تشمل الطب النفسي، النطق والتخاطب، والخدمة النفسية، والخدمة الاجتماعية، والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وتنمية المهارات وتعديل السلوك والاختبارات والمقاييس النفسية والترفيه والملاحظة.