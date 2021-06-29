شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مستفيد من مركز الغدد الصماء بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الغدد الصماء والسكر بحفر الباطن خدماته العلاجية والتشخيصية لـ12,644 مراجعاً استقبلتهم الأقسام المختلفة بالمركز خلال النصف الأول لعام 2021م، إذ بلغ عدد مراجعي عيادة فرز السكري 4,602 مراجع، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة القدم السكرية 3,256 مراجع.

وبلغ عدد المستفيدات من عيادة سكري الحوامل 274 مستفيدة، بينما استفاد من عيادة سكري الأطفال 330 طفلاً، وبلغ عدد مستفيدي عيادة سكري البالغين 2000، ووصل عدد المستفيدين من قسم التثقيف الصحي 939 مستفيداً، فيما بلغ عدد مستفيدي عيادة التغذية العلاجية 1243.