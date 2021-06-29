شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 جولة تغلق 11 منشأة بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الأمانة إنها استقبلت 16 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا عبر مركز البلاغات 940.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.
ودَعت الأمانة الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940.