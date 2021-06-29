شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام التطعيم.. انسيابية في تحصين الأعمار من 12 - 18 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت معارض الظهران، أمس، تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا ، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين، تشمل إعطاء اللقاح لهذه الفئة، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية.

عودة الدراسة

وقال محمد الناصر «15 عاما» إنه لم يتردد في تلقي اللقاح، مؤكدا سهولة وانسيابية الإجراءات، وبادر بالتسجيل فور الإعلان عن السماح بالتطعيم لمن دون 18 عاما، وأبهره حسن الاستقبال وسهولة التوجهيات. وأضاف إن من أهم أسباب أخذه للقاح هو الوصول للمناعة ضد الفيروس، قبل عودته للدراسة حضوريا، ناصحا هذه الفئة العمرية بعدم التردد والمبادرة إلى التسجيل لضمان العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

وأكد مهند عبدالمحسن «16 عاما»، أنه بادر بتلقي جرعة اللقاح دون أي تردد أو خوف، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريا، مشيرا إلى حسن استقبال الكادر الطبي وسلاسة الإجراءات. وأكد أن التنظيم مميز جدا، حاثا الجميع إلى التوجه وسرعه التسجيل لأخذ اللقاح بدون أي تردد.

دقة وانسيابية

وافادت الطفلة مهاوي الرقطان «12 عاما»، بأنه فور السماح للفئة العمرية من 12 الى 18 سنة بادرت بالتسجيل دون أي خوف، مشيدة بما شهدته داخل المركز من انسيابية في الإجراءات ودقة في التعامل. وقالت إن التطعيم لم يستغرق أكثر من بضع دقائق، مشيرة إلى أن العودة إلى مقاعد الدراسة يتطلب من الجميع المبادرة بالتسجيل وتلقي اللقاح. وأضافت إنها نصحت جميع زميلاتها بسرعة تلقي اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية الكافية، وضمان عام دراسي آمن دون خوف.

خطورة التجمعات

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، حاثة الجميع على أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

مستجدات الفيروس

وسجلت الوزارة، أمس، 1318 حالة مؤكدة، وتعافي 1290 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11.204 حالات منها، 1438 حالة حرجة. وبينت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 484.539 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 465.546 حالة تعافٍ، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7789 حالة.