شكرا لقرائتكم خبر عن حساب يجيب عن 7 استفسارات بشأن «حج 42» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة، حسابا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالحج بعنوان «اسأل الحاج».

ويجيب حساب «@AskHajj» عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الحج الجديدة، وطريقة التسجيل، وإصدار التصريح، وإلغاء الحجوزات، والبروتوكولات الصحية، والسكن والإعاشة، والنقل.

ويدعم الحساب الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل الإجراءات والتي تشمل تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية، والتحقق من بيانات المتقدم، وإمكانية إضافة مرافق على أن يكون مسجلًا مسبقًا في المسار الإلكتروني لحج هذا العام، إضافة إلى استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة، وتأكيد الاطلاع على الشروط والأحكام. وإصدار فاتورة الحجز، وسدادها إلكترونيا، وانتهاءً بصدور تصريح الحج.