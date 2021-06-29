شكرا لقرائتكم خبر عن 1616 مشروعا لمركز الملك سلمان في 68 دولة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، أمس، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» شو دنيو، في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي، خاصة ما يتصل بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تحقيق العيش الكريم للشعوب المتضررة والمحتاجة.

تخفيف المعاناة

وأطلع د. الربيعة، دنيو، على المشاريع الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة التي بلغت 1616 مشروعا في 68 دولة حول العالم، منها 652 مشروعا في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر. وأشاد دنيو بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن أعمال المركز أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين، لا سيما أنها استهدفت قطاعات حيوية ومهمة في حياة الإنسان.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ 5 مشاريع عبر منظمة «الفاو» لصالح اليمن بقيمة تجاوزت 33 مليون دولار أمريكي، في قطاعي الأمن الغذائي والزراعي والتعافي المبكر.

برامج بالسودان

من جانب آخر، استعرض مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، خلال لقاء بمقر المركز في الرياض، أمس، مع رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، المشاريع الإنسانية والإغاثية التي ينفذها المركز في السودان، والتي بلغت 30 مشروعًا بقيمة 19 مليونًا و347 ألف دولار أمريكي، شملت قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء والمياه والإصحاح البيئي وغيرها.

علاقات تاريخية

وجرى بحث مستجدات المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز في السودان وسبل تعزيزها. وعبر مني أركو مناوي عن بالغ الشكر والعرفان للمملكة على ما تقدمه للسودان وشعبه من عون إنساني في مختلف المجالات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.