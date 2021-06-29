شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق وحدة للتقييم المائي والتدريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي «وحدة التقييم المائي والتدريب» بوكالة المياه في مقر الوزارة بالرياض، أمس.

وتستهدف الوحدة -التي أُنشئت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- إلى توفير ممكّنات تقنية متقدمة تسهم في تقييم الوضع المائي في المملكة، ودعم البحث العلمي والتطوير في قطاع المياه بالمملكة بما يسهم في استدامة الموارد المائية، إضافة إلى تدريب الكوادر بقطاع المياه في مجال إدارة الموارد المائية واستخدام التطبيقات الحاسوبية المتقدمة لتقييم مصادر المياه الجوفية والسطحية.

وتعمل وحدة التقييم المائي والتدريب على تحديث النماذج الرقمية للطبقات الحاملة للمياه التي نفّذتها الوزارة سابقا، وكذلك تعظيم الاستفادة من الدراسات التي أجريت للطبقات الحاملة للمياه ومكّنت من تحديد قدرتها الإنتاجية وهو ما أسهم في إنشاء العديد من حقول آبار مياه الشرب، وسيتم تحديث النماذج استنادا إلى بيانات آنية لآبار مراقبة المياه الجوفية، وكذلك بيانات خواص الطبقات التي تم الوصول إليها بعمليات الحفر التي أعقبت تلك الدراسات.